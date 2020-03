Politsei kontrollib 2+2-piirangut

Ida prefekt Tarvo Kruup rääkis, et inimesed on saanud teadlikumaks, peavad viiruse leviku tõkestamiseks riigi kehtestatud nõuete rikkumist ohtlikuks ja on üha sagedamini andnud rikkumistest teada ka politseile. Politseinikud aga on asunud koostöös kohalike omavalitsuste ja kaubanduskeskustega nõuete täitmist kontrollima. Kui varem anti näiteks Viru rabas toimuv riigimetsa majandamise keskuse töötajate hallata, siis nüüd peab politsei jälgima nimetatud 2+2-piirangu täitmist kõikjal avalikes kohtades: nii populaarsetel matkaradadel kui ka kaubanduskeskustes.

Kruubi sõnul üritab politsei leida koostöös kaubanduskeskustega võimalusi inimeste veelgi paremaks teavitamiseks ja abistamiseks. Näiteks arutatakse, kus oleks vaja maha joonida tähised, et tagada inimeste vähemalt kahemeetrine vahe. Samuti on kõne all suuremate kaubanduskeskuste sisekommunikatsioonivahendite kasutamine. Koostööd tehakse ka turvafirmadega.

Kruubi sõnul on juba täna politsei esindus olemas Lääne-Virumaa kolmes suuremas kaubanduskeskuses: Rakvere Põhjakeskuses, Vaala keskuses ja Kroonikeskuses. Prefekt rõhutas, et eesmärk ei ole inimeste hirmutamine, vaid ohutu käitumise vajalikkuse selgitamine. Lisaks kaubanduskeskustele tegelevad korravalvurid ehituskauplustega. "Peame ka seal käima ja olukorral silma peal hoidma," sõnas Kruup.

Tõsiasi, et Võru politseijaoskonna töötajatest neli on koroonaviirusega nakatunud, paneb korravalvurid mõtlema, kuidas korraldada tööd olukorras, kus read on hõrenenud. Kruubi sõnul on Ida prefektuuri töötajad terved. Ida-Virust on saadetud kakskümmend politseiametnikku Lõuna prefektuurile appi.