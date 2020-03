Rakvere piiritustehas hakkab peagi taas tööle

Osaühingu Estonian Spirit juhatuse liige Sven Ivanov rääkis, et desoainete põud on väga suur ning sestap on ka nõudlus piirituse järele, mida saab kasutada desoainete valmistamiseks, ülikõrge. "Eelmisel reedel lugesin kokku - sain 500 meili piirituse ostusooviga," sõnas ta.

"Hinda üldse ei küsitud, nõuti lihtsalt piiritust," lisas ta.

Et nõudlus on väga suur, otsustatigi vahepeal pikemat aega seisnud Rakvere piiritustehas taas tööle panna. Paraku kulgeb see üle kivide ja kändude. "Tahtsime juba sel nädalal tootmist alustada, aga paraku ei saa tehnikat töökorda," kurtis Sven Ivanov.

Seadmed vajavad lihtsalt hooldamist ja ka mõned osad vahetamist, kuid uute oade saamine on osutunud väga keeruliseks. "Loodan küll, et järgmisel nädalal hakkab katlamaja korstnast tossu tulema," oli Ivanov optimistlik.

Esialgu on Rakvere piiritustehase jaoks ostetud vilja nii palju, et tehas saaks töötada kaks kuud. "Aeg on selles suhtes kehv, et vilja hind on kõrge, aga nõudlus piirituse järele on ikka päris jube," nentis piiritustehase juht.

Estonian Spiriti alkoholimüük on kõvasti langenud, sest nende müügi põhirõhk oli suunatud restoranidele ning ekspordile. "Kauplustes on kangema kraami müük küll pisut kasvanud," tõdes Ivanov.

Et Moe viinameistritel seni 80-kraadise kangusega hundijalavett pakkuda polnud, otsustati nüüd ka eriti ikanget viina tootma hakata, sest nõudlus sellise toote järele on muutunud erakordselt suureks. Inimesed kasutavad ekstra kanget viina lihtsalt koduste desinfitseerimisvahendite valmistamiseks, segades näiteks kanget viina vedelseebiga.

Kauplustesse aga Moe kange viin ülima tõenäosusega ei jõua, kuid ettevõtte veebipoest peaks seda olema võimalik tellida. "Eks ta meil ikka selline natuke eksklusiivsem jook ole ja sellest saab siis ka eksklusiivsemat desoainet kodus teha," muheles Sven Ivanov.

Kas kogu kaubandusvõürgus saada olev kange viin ainult desoainete tegemiseks läheb, ei ole muidugi kindel. "Olen seda kuulnud küll, aga pead anda ei julge, et kõik just selleks otstarbeks kulub," rääkis muuhulgas Rakvere külje all Näpil viinatootmisega tegeleva osaühingu Koch juhatuse liige Monika Suija. Ta lausus, et nõudlus nende 79-kraadise kangusega viina järele on küll oluliselt tavalisest suurem.