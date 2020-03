Autokoolid suhtuvad kriisi erinevalt

Rakvere Autokool OÜ omanik Tarmo Tänavots rääkis, et inimeste ohutuse mõttes õppesõitu nad ei tee, rääkimata klassis peetavatest teooriatundidest. Tänavotsa sõnul on mõte sõiduõpe taastada, ja sedagi ainult veoautoga, kui oleks vajalikul määral isikukaitsevahendeid. Veoautoga seepärast, et selle kabiinis on õpetaja ja õpilase vahe piisavalt suur, et nakatumisohtu vältida. Isikukaitsevahendite hankimine käib.