Homsest algab Eestis tuleohtlik aeg

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe sõnul tuleb looduses lõket tehes või grillides olla äärmiselt ettevaatlik, sest isegi väike eksimus lahtise tule kasutamisel võib kaasa tuua rängad tagajärjed.

"Unarusse jäetud lõkkest võib väga lihtsasti alguse saada tulekahju, mis on ohuks nii loodusele kui ka inimestele ja nende kodudele. Tuul puhub lõkke kiiresti laiali, tuli levib kuiva maapinna tõttu väga kiiresti ja nii võib puhkeda ulatuslik maastikupõleng, mille kontrolli alla saamine on väga raske," ütles Tagne Tähe.

Koroonaviiruse leviku tõttu kehtib Eestis praegu eriolukord ning inimestel on keelatud koguneda. Liikuda tohib ainult oma perekonnaga, vältides teisi kontakte, või maksimaalselt kahekaupa, jälgides seejuures, et distants teistega oleks vähemalt kaks meetrit. Eriolukorra nõudeid arvestades on mõistlik ka grillimine ja looduses aja veetmine jätta tulevikku, kui piirangud on lõppenud.

Viimase kahe nädala jooksul on Eestis toimunud 65 metsa- ja maastikutulekahju, neist mitu on olnud ulatuslikud. Soojad ilmad viitavad sellele, et tulekahjude arv maastikul on kiirelt kasvamas.

Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel nii metsas ja maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Enne lõkke tegemist soovitame uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib.

Tuld võib teha vaid vaikse tuulega ja tuleb tähelepanelikult jälgida, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele. Lõkkekoht tuleb valida nii, et see jääb hoonetest ja metsast ohutusse kaugusesse. Lahtist tuld ei jäeta kunagi järelevalveta, sel lastakse lõpuni põleda, see kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga. Oluline on jälgida, et lõkkest ei algaks kulupõleng.