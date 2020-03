Kodused tingimused annavad rohelise tee muusikale

On asi selles, et laulmise vastu on midagi või ei tule see lihtsalt teil välja?

(Naerab.) Ei tule välja.

Muusikakoolis tuleb üldjuhul mängida seda, mis ette antakse. Kui saaksite ise valida, mida esitada, siis mis see oleks?

Nova Randén: Ma kaverdan suhteliselt palju. Kodus harjutades meeldib mulle improviseerida. Mina ka salvestan ennast päris palju, aga üldjuhul ei pea ma neid [salvestisi] piisavalt heaks, et kuskile üles laadida. Siis need kogunevad mu telefoni.

Enriko Kadakas: Vahel võtan ikka ette mõne loo, mis kõrvu jäänud, ja püüan kuulmise järgi mängida. See on hea vaheldus.

Tulevikule otsa vaadates – kas soovite jätta muusika oma elus hobi tasandile või sellega ka leiva lauale tuua?

Nova Randén: Unistus on tegeleda muidugi laulmisega elukutseliselt. Aga selliselt, et ma ei võtaks seda kui tööd. Oleks rohkem hobi kui töö, aga leiva tooks lauale.

Enriko Kadakas: Tahaksin õpingute järel muusika töökohaks keerata. Pärast Otsa kooli lähen praeguse plaani järgi teatri- ja muusikaakadeemiasse. Miks mitte kunagi ka Hispaaniasse või Saksamaale end täiendama. Panustan sellesse kõik.

Eriala spetsiifika poolelt – mida naudite enim?

Nova Randén: Ma tunnen end kõige paremini inglise keeles lauldes. Ma naudin ka emakeelseid lugusid, aga kui valida, meeldib inglise keel rohkem.

Enriko Kadakas: Olen pädev nii rahulikumate ja täpsemate lugude kui ka nüansirohkemate lugude osas. Aga pigem eelistan kiiremaid ja tehnilisemaid lugusid.

Kas väljaspool muusikakooli on eelistused pigem klassikalise või popmuusika suunas?

Nova Randén: Kõik oleneb. Lauldes tuleb ette eri stiile. Kui ma aga lihtsalt kuulamise pärast kuulan, siis pigem popmuusikat.

Enriko Kadakas: Ma kuulan eri žanreid. Seal on poppi, klassikat ja džässi. Kunagi pole midagi kindlat.

Olukordades, kus peate iseennast tagant utsitama, aitab teid kõige paremini just ...

Nova Randén: Mul on kõigega, mida teen, raske alustada. Isegi laulmisega. Aga kui alguse kätte saan, siis laulan lõpuks kolm tundi jutti. Ja nii on mul iga asjaga, et tegelikult on lihtsalt kättevõtmise asi.

Enriko Kadakas: Mina ei pea end üldse sundima. Ma arvan, et kuna ise nii täpselt endale teadvustan, mida ma tahan, ja tulevikku vaatan, ei ole mul ka vajalik end sundida.

Kui viskate pilgu enda sõpruskonnale, siis milline suhe noortel üldiselt muusikaga on?

Nova Randén: Kõik justkui kuulavad väga palju muusikat. Klapid on peas ringi liikudes, trennis ja ka kodudes. Minu sõprusringkonnas ei ole aga näiteks inimesi, kellega koos saaksin pilli mängida või laulda.

Ka muusikamaitse on kohati väga erinev. Lausa nii, et minu valitud laulude peale palutakse need sootuks ära vahetada. Need on tavaliselt sellised 80-ndate lood, mida ma kuulata armastan. Noored eelistavad pigem mõminaräppi. Nende lugude sõnad on kõigil peas.

Enriko Kadakas: Inimesed kuulavad väga erinevat muusikat. Mõned muusikastiilid on kellegi jaoks meeldivad, kellegi jaoks aga liiga rasked. Ma tunnen aga nii mõndagi, kes nüüd, minu eas, on avaldanud soovi muusikakooli astuda.