Autokoolid suhtuvad kriisi erinevalt

Rakvere Autokool OÜ omanik Tarmo Tänavots rääkis, et inimeste ohutuse mõttes õppesõitu nad ei tee, rääkimata klassis peetavatest teooriatundidest. Tänavotsa sõnul on neil mõte sõiduõpe taastada, seda küll ainult veoautoga, kui suudetakse soetada vajalikul määral isikukaitsevahendeid. Veoautoga seepärast, et selle kabiinis on õpetaja ja õpilase vahe piisavalt suur, et nakatumisohtu vältida. Isikukaitsevahendite hankimine käib.

Tänavotsa sõnul suhtuti õppesõitude katkestamisse mõistvalt. “Keegi protesti ei esitanud,” lisas ta.

Tänavotsa andmetel jätkab sõiduõpet OÜ Autosõit. Mees on sealsete kolleegidega ka sel teemal vestelnud, neid isegi manitsenud, kuid igaühel on oma õigus.

Osaühingu Tapa Autokool omanik Neeme Külmallik ütles, et nemad lõpetasid B-kategooria ehk sõiduauto tasandil sõiduõppe tegemise. Küll aga jätkatakse veoauto ehk C-kategooria tasandil sõiduõpet, ja sedagi ajateenijatele kaitseväe kinnisel maaalal.

Küsimusele isikukaitsevahenditest vastas Külmallik, et mask isikukaitsevahendina võib õppesõidul sõitjat mingil määral häirida. Seepärast ei pidanud äriühingu omanik vajalikuks kriisiolukorras õppesõitu teha. Ka Külmallik on märganud Rakvere vahel OÜ Autosõit sõidukeid õppesõitu tegemas. Siin tõi ta esile Tapa autokooli erisuse.

Nimelt käiakse Tapalt Rakveres õppesõitu tegemas, sest eksam toimub Rakveres. Seepärast on vajalik, et Rakverre sõitvas autos oleks rohkem kui üks õpilane. Praegu aga on see võimatu, sest riigi nõude järgi ei tohi avalikus kohas olla rohkem koos kui kaks inimest. Õpilasi ükshaaval aga Rakverre sõidutada oleks majanduslikult liiga kulukas. Külmallik tõi näite, et isegi kambakesi Rakvere vahet sõiduautoga sõites läbivad nende autod aastas umbes 65 000 kilomeetrit, Rakvere auto­koolide sõidukid aga 15 000 – 20 000 kilomeetrit.

"Rangelt oleme kommunikeerinud, et sõidutundi ei tohi tulla haigusnähtudega ja õpetajal on õigus haigussümptomitega õpilast mitte teenindada." Indrek Madar, OÜ Autosõit juhatuse liige

Osaühingu Autosõit juhatuse liige Indrek Madar rääkis, et nende autokoolides tehakse õppesõitu A-, B-, C- ja E-kategooria tasandil. Umbes kolm nädalat tagasi alustati sõidukite desinfitseerimisega peale igat sõitu. Desovahendiga töödeldakse rooli, käigukangi, ukselinke, aknaid, armatuurlauda ja teisi sõiduks enim kasutatavaid detaile. Teisipäeval saadeti koolidele järjekordne partii desovahendit.

Näomaski sõiduõpetajad ei kasuta, sest maske ei ole kahjuks võimalik praegu Eestis saada. Küll aga on Madara sõnul teretulnud, kui õpilane tuleb sõiduõppesse isikukaitsevahendites.

Mis puutub vabariigi valitsuse kriisikomisjoni juhi otsusesse, et üle kahe inimese ei tohi avalikus kohas koos olla, on Madara sõnul nende koolides juba ammu sõiduõpe nii korraldatud, et sõidukis ongi korraga vaid õpilane ja õpetaja.

Kooli teooriaõpe on korraldatud saja protsendi ulatuses inimkontaktivabalt, kusjuures e-õppeks on luba saadud maanteeametilt. “Samuti oleme korraldanud läbi OÜ Autosõit e-õppeplatvormi kõikide vahekontrollide tegemise ja koolieksamite sooritamise,” ütles Madar.