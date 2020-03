Riigikohus arutab pensionireformi

Riigikohtu esimehe Villu Kõve sõnul sõltub presidendi taotluse lahendamise aeg paljudest asjaoludest, sealhulgas sellest, kas kolleegium otsustab anda asja arutada riigikohtu üldkogule ning kas asja arutatakse suulises või kirjalikus menetluses. “Eriolukorras oleks suuliste istungite planeerimine ja veel enam – korraldamine – keerukam, ent riigikohus on arvestanud võimalusega, et asja arutatakse suuliselt,” ütles Kõve. Ta lisas, et riigikohus arutab presidendi taotlust väga põhjalikult ja see võtab paratamatult aega.