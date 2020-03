Meelelahutajad säilitavad optimismi

Peopidajaid helitehnikaga varustav Ants Viermann rääkis, et temal pole absoluutselt mitte mingit tööd, aga käed-jalad on sellegipoolest kogu aeg tegemist täis. “Lapsed on koduõppel ja neid on vaja jälgida ja aidata, raamatuid saab ka päris palju lugeda,” rääkis Viermann.

Oma suureks plussiks pidas ta seda, et on tööks vajaliku tehnika jupikaupa ostnud ning pole oma tehnikaparki liiga suureks ajanud – sestap pole tal ka laenukoormat kaelas.

"Eks headel aegadel on natuke rasvakihti kogutud." Ants Viermann meelelahutaja

“Eks headel aegadel on natuke rasvakihti kogutud ja elame selle raske aja üle,” jäi alati rõõmsameelne mees optimistlikuks.

Ootamatult sülle kukkunud vaba aeg pakub ka kodus huvitavaid võimalusi. “Sai vanad videod üles otsitud ja vaadatud, kuidas lapsed, kes nüüd juba päris suured, paarikuistena vannis mulistasid.”

Kui laste koolitamise kõrvalt aega jääb, plaanibki Viermann oma videoarhiivi käsile võtta ja seda korrastama hakata.

Ants Viermanniga samas vallas tegutseva, kuid pisut laiema haardega osaühingu Saundland juhatuse liige Ringo Voosalu nentis, et neil on tehnika liisitud ning selle eest tuleb ka praegu maksta, kuigi sissetulekuid ei ole. “Erilisi reserve meil pole ja hästi ei kujuta ette, mis saama hakkab,” lausus ta.

Saundland korraldab praegu videoülekandeid uute ilmakodanike sünnist Rakvere haiglas, kuid Voosalu sõnul on see pigem ühiskondlik heategevusprojekt.

Optimismi Voosalu siiski kaotanud pole. “Optimism aitab elus püsida, aga ausalt – kui kauaks seda jätkub, ei tea,” ütles ta.

Ühemehebändina Mahe tuntud muusik Heiki Kübar rääkis, et paremal juhul võib järgmine “palgapäev” kätte jõuda mais, aga sellegi peale ei saa kindel olla. “Eks mingi varu on ikka olemas, aga selge on, et mõned plaanitud asjad jäävad nüüd tegemata,” rääkis muusik. Nii oli ta kogunud raha, et suvel ehitustööd ette võtta, kuid need lükkuvad ilmselt edasi.

Kübar arvas, et eriolukorra lõppedes ja elu normaliseerudes ei pruugi muusikutel ikkagi tööd olla.

“Kui majandusel läheb kehvasti, on peod ju need, mille arvelt on kõige lihtsam kokku hoida,” kõneles ta.

Sama meelt oli ka Ringo Voosalu, kes pelgas, et meelelahutussektor saab kriisi mõjusid teistest valdkondadest kauem tunda.

Heiki Kübar lausus, et kasutab ootamatult sülle kukkunud vaba aega vana Teppo lõõtsa remondiks. “Olen seda juba aasta aega tasapisi ehitanud, aga alles nüüd on aega tõsiselt asjaga tegeleda. Kurb ainult, et lõõts hakkab valmis saama,” rääkis ta.

Ka leidis muusik, et töö puudumisest hoolimata tuleb hoida vormis nii keha kui ka vaimu ning pilli tuleb ikka mängida.