Kuidas läheb e-õppega?

2. Terve me klass tahaks juba kooli minna. Aga saan aru, miks me praegu peame koduõppel olema, ning elame selle aja üle, kuigi tundub, et läheb üha raskemaks. Kodus õppimine võtab rohkem aega kui koolis. Kodus võib tähelepanu kaduda ja keskendumine on keeruline, mul on ka väiksemad õed, kelle kilked vahel tähelepanu võtavad. Koolis meeldiks palju rohkem, seal näeks sõpru, õpetaja saaks aidata ja näidata kohe.

Distantsõppel Laura Herm. FOTO: Laura Herm

Laura Herm, Rakvere reaalgümnaasiumi loodusõpetuse ja füüsika õpetaja, 6. ja 7. ning 10.–12. klass

Milline on koduõppe tavaline päev?

Olen algusest peale, lähtudes mitmest soovitusest, loonud endale kindla rutiini. Ärkan enamasti samal kellaajal, 6.30 paiku, kui ilm on ilus, siis jalutan väikse tiiru õues, pärast seda loen piiblist mõned kirjakohad ja siis teen arvuti lahti ning alustan “koolipäevaga”. Vaatan üle, kas keegi on öösel mulle kodutöödega meile saatnud – tuleb ette –, kas on kooli juhtkonnalt mingeid teateid või äkki hoopis lastevanematelt. Ja seejärel enamasti pühendun järgmise päeva-nädala tööde väljamõtlemisele, sest hommikul kell 8 üldjoontes õpilased oma töid veel ei saada.

Tööd kannan kõik e-kooli ja kasutan enamasti Google Drive’i keskkonda. Lähtun nõuannetest, et ei tasu erinevate “põnevate” e-keskkondadega üle pingutada, vähemasti mitte alguses. Tark on ka oma tööd nädala jagu ette planeerida ning alates teisest töönädalast ongi mul enam-vähem nädala jagu töid ette kirjas, siis on ka õpilastel kergem oma aega planeerida.

Kui uued õppeülesanded ja nende jaoks vajalikud materjalid koostatud, on enamasti osal õpilastel juba selle päeva ülesanded valmis ja nad on neid minuga kas meilitsi või Drive’is jaganud ning asungi neid üle vaatama, tagasisidet andma.

Klassijuhatajana hoian pilku peal ka oma klassi õppimistel, ja kui kellelgi on juba mitu mittearvestatud tööd, siis püüan kontakti võtta. See kõik kõlab lihtsalt, aga esimestel päevadel on see küll võtnud 14 tundi päevast ja lõpuks on silmadel valus ning enamasti ajul ka. Samas võib öelda, et kui päev on läinud hästi, õpilaste tööd on sisukad ning ise oled ka häid ülesandeid välja mõelnud, kaalub sellest saadud rõõm silmade väsimuse üles.

Kas meeldib rohkem õpetada koolis või koduõppetingimustes? Miks?