Linnaosavanem leidis Grossi poes ja Kadaka Selveris eriolukorra rikkumisi

Üldiselt polnud aga olukord Laatsi sõnul paha. "Positiivselt üllatas kusjuures just Maxima, kelle suunal oli alles möödunud nädalal tulnud mustamäelastelt kõige rohkem kaebusi," ütles Laats. "Maxima on väga operatiivselt reageerinud, teavitussildid on kauplustes väljas, on olemas kilekindad ostjatele, loomulikult käte desinfitseerimisvahendid, kassapidajad on kaitstud sümpaatse pleksiklaasist vaheseinaga, pikivahemärgistused kassade juures olemas jne. Ka Prisma puhul pole suurt põhjust nuriseda ning Rimi kauplusedki ei jäänud Maximale väga palju alla: märgistused olid olemas, desovahendid samuti, ainult kilekindaid ja teavitussilte ei hakanud silma."