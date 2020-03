Karm rikkumine: kohalikud tundsid ära koroonaviirusega nakatunu, kes šoppas suures toidupoes

Viru-Nigula vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna juht Annika Kapp kinnitas, et eile oli nende vallas elav viirusega nakatunu Rakveres toidupoes, naist nägid seal oma valla inimesed, kes teda väga hästi tunnevad. "Seal pole võimalust, et inimene aeti segamini. Kahtlust ei saa olla," lausus Kapp.

Sotsiaalvaldkonna juht teavitas olukorrast konstaablit. Hiljem andis korrakaitsja Annika Kapile teada, et oli edastanud info grupile, kes tegeleb viirusekandjatega, ning inimesega võetakse ühendust ja vesteldakse. "Rääkisin ka perearstiga, kelle sõnutsi pole inimene terveks tunnistatud, ta ei tohi väljas liikuda. Inimene on nii sotsiaaltöötajatele kui ka perearstile öelnud, et ta pole nendel nädalatel kodust väljas käinud. Tegelikkus on see, et ta on väljas liikunud," kõneles Kapp. Ta lisas, et teised inimesed peavad jälgima oma tervist.

Politseist öeldi, et ühtegi väljakutset pole neile eilse juhtumi tõttu edastatud. Nüüd selgitavad korrakaitsjad, kas väidetel on tõepõhi all. Juhul kui on, siis täna selgitatakse nakatunule ohtusid ja riske.

Haigestumine on kinnitatud ühel Aseri piirkonnas elaval inimesel, kes saabus reisilt kaks nädalat tagasi. Veel mõned päevad tagasi oli ta öelnud sotsiaaltöötajale, et on rangelt järginud kõiki karantiini nõudeid ning vältinud kontakte ka lähedastega.

Viru-Nigula vallajuhi Einar Vallbaumi sõnul tundub talle, et inimesed ei saa asjadest aru ja teavitamine on jätkuvalt hädavajalik.

"Tuletame kõikidele meelde, et viiruse kiire leviku tõttu on eriolukord kehtestatud kogu riigis ning kohustus kaitsemeetmete rakendamiseks on ka tervetel inimestel. Palume kõikidel elanikel järgida meie ühiseks ohutuseks kehtestatud meetmeid," ütles Vallbaum.

Rakvere politseijaoskonna juht Katrin Satsi rääkis, et selleks, et viiruse levikut takistada, peavad andma kõik oma panuse, eriti viirusekandajad või inimesed, kellel esinevad mingid haiguse sümptomid. "Ainult üheskoos saame viiruse levikut peatada," ütles Katrin Satsi.

Alates homsest muutub valitsuse kehtestatud kodus püsimise kord rangemaks, nii laieneb politsei kontroll ka koroonaviirusega nakatunutele ja nendega koos elavatele inimestele.