Virulane üllitas kunagise menuansambli lauljaga maheda muusikapala

Lugu, mille sõnade autor on Heldur Karmo ja muusika loonud Ahto Veerme, salvestati ja mängiti kokku Londonis stuudios Mälgand Brothers Records.

Meelis Mälgand lausus, et esimese loo valmimise järel tõdesid nad mõlemad Reet Kromeliga, et klapp on hea. "Nüüdseks oleme valmis saanud käputaie lugusid ja neid tuleb üha juurde," ütles ta.