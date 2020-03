Pühapäevapiltnik püüab linnade ainukordset võlu

Mulle meeldib, et Nele on parimate palade vahele lükkinud ka kulunud ja argiseid ning ajahambast räsitud elemente. Ning neidki, mis on leidnud asenduse mitte nii väärika kehandiga. See eri korrashoiutasemetega hoonete kõrvutamine annab midagi inimlikku ja mõtlema panevat.

Rakvere linnast rääkides on ju tegemist väga inimmõõtmelise keskkonnaga. Kõik on käe ja jala juures ning hooned oma mõõtmetelt haaratavad. Eriti muidugi kõnetavad mind linna vanemad kihistused nii vanalinna kui ka miljööalade näol. Kui kollaažidest rääkida, siis Rakverele on iseloomulik elegantne lihtsus ning vaoshoitud väärikus. Uks kui iga maja visiitkaart on lahendatud veidi julgemalt.

Paned tähele elemente, mida niisama ei märka. Mängima hakkavad proportsioon ja hooneosade jaotus. Ning igapäevane tunne, et elu on nii hall, ei leia enam kinnitust. Mulle meenutab see natukene tuntud maalikunstnik Marc Chagalli töid. Tema tahuline ja värviküllane käsitlus jättis ruumi ka fantaasiale. Koos kõlavad tasapinnalised elemendid lõid omavahel suhestudes hoopis ruumilise sügavuse.

Arhitektuuri puhul on ju väga oluline kontekst ehk siis keskkond, kus hooned paiknevad, elemendid nende ümber. Sellisel kokku tõstmisel on aga oma võlu – elemendid rebitakse välja oma tegelikust miljööst ja teistega koos hakkavad need tööle täiesti uues võtmes.

Need kollaažid on kui eluvesi, mis aitab hingata ja värvi ellu tuua. Ühtepidi on nagu tegemist kontsentratsiooniga ning kontekstist välja kiskumisega.

Kui ma esimest korda kollaaži nägin, siis see kohe kõnetas. Alguses ei saanudki aru, et tegemist on Rakverega. Hea idee.

... oma armsasse koju

Tapalasest lasteaiaõpetaja Kairi Kroon:

Kui ma linnade kollaaži kiiruga oma nuti-vutikeskkonnas vaatasin, siis mõtlesin, et oi kui kena värvide virvarr. Mõtlesin, et pole Rakveres ringi liikudes nii palju värskeid värve koos ühes kimbus näinudki ja vaat, kuidas on osatud pilt kokku sättida.

Kuid sekundi murdosa jooksul avastasin, et midagi on valesti. Rakvere majade pildil on minu kortermaja Tapal. No see, kus ma praegu elan. Mingi psühholoogiline nägemus tagantjärele nostalgitsedes, et oma armsa kodu tunned pimesi ka ära.

Vaatasin lähemalt ja leidsin väga mitu Tapalt pärit hoonet. Erilisena märkamisvinklist tooksin välja selle, et märgatud on elus olevaid – korda tehtud – vanu hooneid, aga on ka neid, millel aknad laudadega kinni löödud.

Minule meeldib muuseas, et märgatud on Tapa keskväljakul olevat vana, väga õnnetus seisus raamatukaupluse hoonet.

Oluline on muidugi Tapa sümbol rongijaam ja sinna juurde kuuluv vana veetorn. Samuti vallavalitsuse maja, mahajäetud pisikene pargiputka, kuhu koolis käies sai vahetundidel saiakeste järele joosta. Muide, pilti alt üles vaadates on märgata, et uuemate, peaaegu ühte värvi, kividest majakarpide peal ilutsevad kirevavärvilised eri ajastutest majad. Väga vahva.