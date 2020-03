Vaatajata teater. Kurbused ja rõõmud

Rakvere teatri kodulehel on lühidalt ja selgelt kirjas: “Etendused jäävad ära.” Kinomaja uks on lukus. Teatrikohvik siiski tegutseb. Mida teatrirahvas eriolukorras mõtleb ja tunneb, räägib Rakvere teatri loominguline juht Peeter Raudsepp.

Kuidas elab teater eriolukorra ajal? Kas teatrimajas on neil päevil üldse kedagi toimetamas? Kas proovid jätkuvad?

Praegune olukord on uus kõigile, ka teatrirahvale.

Teatris toimetavad ringi vaid need inimesed, kelle kohalolek on hädavajalik. Kelle töö võimaldab, on läinud kaugtööle. Sealhulgas ka näiteks Andres Noormetsa juhitav lavastuse “Alibi” trupp, mille näitlejad, kes loovad ise oma teksti, on juba mõnda aega töö­tanud oma kodudes arvutite vahendusel.

Mil moel seate plaane olukorras, kus pole selge, millal taastub normaalne teatrielu?

Kui olukord lubab, mängime juunis eelmise suve menukit muhedast joodikust ehk siis lavastust “Miks Jeppe joob?” Kolgaküla rahvamajas. Kui aga juunis seda ilusat lavastust mängida ei saa, siis loodetavasti teeme seda augustis. Täna on veel jõus, et juuli algul toimub rahvusvaheline teatrifestival Baltoscandal.

Teater ja kino on kinni, etendusi ei toimu, filme ei näidata. Pole vähimatki tulu, üksnes kulu. Kuidas teater ja kino majanduslikult toime tulevad? Pole mõeldav, et teater koondaks kedagi niigi väikesest trupist.

Eriolukord tõmbas suurel osal ettevõtetest vaiba jalge alt. Ka teater ja kino kuuluvad praegu sektorisse, kus rahaline sissetulek on null ja lähitulevik leevendust ei too. Riigi abimeetmed on alles väljatöötamisel. Püüame leida lahendusi, et vältida töötajate jaoks kõige mustemaid stsenaariume.

Mismoodi on kriisiolukorrale reageerinud Rakvere teatri publik? Milliseid lahendusi pakute neile, kel olid tulevaste etenduste piletid juba taskus?

Loomulikult ei jäta me oma vaatajaid teadmatusse. Oleme pakkunud juba pileti soetanutele kõiki lahendusi. Alates teatrikülastuse edasilükkamisest tulevikku kuni piletite tagasiostmiseni välja. Täname kõiki koostöö ja mõistva suhtumise eest.

Kuidas mõjub tekkinud sundpaus teatrirahva hingele ja vaimule? Kas selles võib leida teatri jaoks ka midagi positiivset?

Eks me kõik tahame praegusel ajal hingekosutust, eriti kui tuleb valmis olla, et praegu toimuv on uus reaalsus, millega tuleb kohaneda, milles elu ikka edasi viia, kuid mitte nii uljalt ja võltsedust pimestatult, vaid toetavalt ja oma valikuid rohkem läbi kaaludes.

Eks praegu ole selline hingelise läbikatsumise aeg. Peeter Raudsepp Rakvere teatri loominguline juht

Loodan, et siin saab teater olla tasakaalupunktiks, kus inimeste lootused ja hirmud, tugevused ja nõrkused saavad kõigile mõistetavate lugude kaudu läbi kaalutud, niimoodi jõuame selgusele ja teineteisele lähemale. Tundmaks, et me ei ole selles olukorras üksi. Eks praegu ole selline hingelise läbikatsumise aeg, kus on aega mõelda asjadele, mis muidu rööpräheldes tagaplaanile jäävad. Loodan, et praegused mõtisklused aitavad teatriinimestel jõudu koguda ja nii kunstilisi kui ka isiklikke asju endale selgemaks saada, et tööle naastes – kindlasti juba teistsuguses olukorras – jagada oma kogemust vaatajatega kas lavalt, või kui vaja, interneti vahendusel.

Mais saab sisehooaeg läbi, aga kriisiaeg kardetavasti mitte. Millal loodate jälle näha vaatajaid teatrisaalis ja mida on neil oodata?

Septembris tahaksimegi tuua vaatajateni tegelikult juba praegu valmis oleva loo oma jonni ajavast soome mehest, kuid kelle eluvaadetest võiksime praegu palju õppida. Ehk siis Eili Neuhausi lavastuse “Kõike head, vana toriseja” Tarvo Sõmeriga peaosas.

Samuti kavatseme tuua lavale grupitööna sündiva lavastuse “Alibi” Andres Noormetsa juhtimisel, selles on rühm eestlasi sunnitud ennast pikaks ajaks ühte ruumi sulgema. Paradoksaalsel kombel võib see lavateos tulla üsna dokumentaalne, igatahes töö sellega käib, nagu juba eespool öeldud.

Urmas Lennuki lavastajakäe all peaks septembriks valmima ka rootsi perekonnasaagade meistri Selma Lagerlöfi “Löwensköldide sõrmus”, kus on suured rollid paljudel meie teatri naisnäitlejatel.