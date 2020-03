Õpilasteni jõuavad nii toidupakid kui ka soe supp

Rakvere linnas selgus, et eilse seisuga on koolilõuna saajaid ligikaudu 250. Linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Vilja Messer lausus, et täpsed juhised, kuidas kahe koolinädala ehk kümne päeva varu kätte saab, edastati asjaosalistele koolide kaudu samuti eile.

Vinni vallas toimetatakse praegu ligikaudu poolesajale koolilapsele kõhutäiteks suppi. “Arvan, et see arv lähiajal kasvab, sest nii-öelda uus laine tuleb kohe peale, aga me saame hakkama,” lausus vallavanem Rauno Võrno.

Viru-Nigula vallas vajavad koolilõunat 29 last ja poest saavad toidupaki üheksa. Valla sotsiaalvaldkonna juht Annika Kapp ütles, et Kunda ühisgümnaasiumis paneb toitlustaja valmis nädala jagu toidupakke ja need saab kätte ukse pealt. Enamikule lastele viiakse toidupakid koju.

“Üks soovitab ühte ja teine teist, aga oleme korraldanud nii, et viime ikka toidupakid peredesse,” rääkis Tapa vallavanem Riho Tell. Eilseks oli vallas neliteist õpilast, kelleni toimetati kahe nädala toidukraam.

Väike-Maarja vallas eraldi koolilõunaga ei tegeleta, vaid sotsiaalosakond hindab igat juhtumit eraldi. “Me ei näe erinevust näiteks suvise koolivaheajaga, mil samuti mitu last vajavad sooja sööki,” ütles vallavanem Indrek Kesküla. “Kuidas toimetada, hindavad koos lastekaitsetöötaja ja kool.”

Haljala vallas saavad toidupaki 70 koolilast. Vallavanem Ivar Lilleberg ütles, et ilmselt viiakse pakid abivajajatele uuel nädalal koju. Arvestatud on kahe nädala varuga. Võimaliku variandina pakkus Lilleberg välja, et edaspidi transporditakse koju sooja toitu.

Kadrina vallas vaagitakse, kuidas olukord parimal viisil lahendada. Vallavanem Kairit Pihlak julgustas hädasolijaid endast märku andma. “Kindlasti ei ole mõistlik sooja toitu hakata pakkuma, kuna vahemaad on pikad. Pigem muretseme produkte, millest saab ise toitu valmistada,” lausus ta.

“Meie anname [koolilaste jaoks] toidupakid, soovituslikult kahe nädala varu,” ütles Rakvere vallavanem Maido Nõlvak.