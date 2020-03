Esimesi haiguspäevi hüvitatakse maist

“Meil on hea meel, et valitsus on keerulisel ajal otsustamas inimeste suuremat toetamist ka haigestumise korral. Samas pole haigekassal veel seaduslikku alust väljamakseid teha. Vajame selleks riigikogu otsust ja vastavat korraldust,” ütles haigekassa juht Rain Laane.