Kolumn: ma armastan moslemit

Mina jalutasin seal koos sõpradega. Igal pool on kohvikud, restoranid, muusika. Babtumas jalutasid tänaval jõuluvanad, nad jagasid lastele kommi. Kõik on rõõmsalt koos, kristlased ja moslemid. Pühadeks on lastel alati uued riided, moslemitel rama­daani ajal, kristlastel jõuludeks. See on lastele suur rõõmupüha, nad saavad kõikidelt kingituseks raha. Mu sõbral on üks laps, teisel on neli last ja kolmandal kolm last – kokku kaheksa last ja kõik täiskasvanud annavad kõikidele lastele, ka mina andsin kaheksale lapsele, kui läksime koos vanalinna jalutama.