Poolametsade pere tegutseb eriolukorra ajal loominguliselt. Et Kulina mõis on vana koolimaja, on seal väike koolimuuseumi nurgake, kus on säilinud koolipingid. Pere kahele lapsele ja peretuttavate lastele, kes viibisid seal karantiinilaagris, seati muuseuminurgas sisse kodukool ning ühtlasi riietati lapsed vanadesse koolivormidesse.