Eesti musikaalseim küünetehnik armastab džässi.

Läksin kursusele väga üleoleva suhtumisega, mõeldes, et mis seal ikka: võtan küüneviili ja teeme inimesele normaalsed küüned.

Taimi tunnistab, et kuigi Eestis on väga häid poplauljaid, teda tänapäevane popmuusika enamasti ei vaimusta. “Muusikute seas levib arvamus, et kui sa suudad laulda svingi ja džässmuusikat, siis suudad kõike. Tegelikult pole see nii. Väidan pigem vastupidist: kui oled tugev poplaulja, siis võib sul õnnestuda väga veenvalt esitada ka mõnda džässilugu. Seda on tõestanud Mikk Targo projekt “Estonian Evergreens”, millega ta siiani tegeleb,” kõneleb Taimi, kelle lemmikmuusikastiilid on džäss, bluus, funk ja soul. “Targo tuli sellega paar aastat tagasi välja, kui viis meie parimate evergeen heliloojate, nagu Uno Naissoo ja Evald Vain, laulud maailma. Ta tahtis näha, mis juhtub selle muusikaga siis, kui seda hakkavad arranžeerima ja sellele sõnu kirjutama inimesed, kes absoluutselt ei tea, millisest kontekstist on need lood tulnud. Lauljateks võttis ta kohalikud, meie tänapäeva parimad artistid: Karl-Erik Taukari, Ott Leplandi, Koit Toome, ja kes iganes seal veel olid. See tase ongi selline, et need lood on tehtud džässmuusikaks.”

Ainus raadiojaam, mida Taimi kuulab ja mis tal töö juures taustaks mängib, on Raadio Tallinn. Selles vaid pealinnas kuuldavas raadiojaamas kõlab üksnes maailmamuusika, mitte mainstream, mis kõikjal rõkkab. “Raadio Tallinnas mängitakse tihti “Estonian Evergreens” salvestuste inglis- ning ka eestikeelseid variante, ja mitte kunagi ei tunne inimesed ära, kui näiteks laulab Ott Lepland,” räägib Taimi. “Häälekõla, kontseptsioon ja touch (inglise k puudutus) on absoluutselt teistsugused. See tõestab, et hea poplaulja suudab veenvalt esitada samuti sving- või džässmuusikat.”

See, et hea džäss- ja svingmuusika pole laiadele massidele, on Taimi sõnul paraku samamoodi kõikjal maailmas, mitte ainult meil. “Võidavad džässmuusikud, kes elavad suurriikides, näiteks Venemaal või USA-s. Viimane on hoopis teine teema, sest seal on absoluutselt erinev muusikakultuur, kuigi ka USA-s on džäss samamoodi nišimuusika nagu meil. Vahe on lihtsalt mastaapides – kas kontserdile on võimalik koguda tuhat või kümme tuhat kuulajat. Suuremas ühiskonnas jätkub publikut kõigile, meil on asi keerulisem,” kõneleb ta.

Lisaks mainitud muusikastiilidele ning nende sellistele traditsioonilistele ja tema sõnul lihtsakoelistele esindajatele nagu Ella Fitzgerald, Louis Armstrong ja Willie Nelson leidub Taimi lemmikute hulgas teiste stiilide esindajaid alates AC/DC-st, Quincy Jonesist, Stevie Wonderist ja lõpetades Elton Johni ning Billy Joeliga. Niisiis on tegemist vana kooli korüfeedega.