Verekeskus korraldab Rakveres doonoripäeva

Verd on võimalik loovutada ajavahemikul kella 10-15. Et vereloovutajate tulekut paremini reguleerida, palutakse aeg eelnevalt broneerida elektrooniliselt .

Verekeskuse juhataja Ave Lellepi sõnul on see inimestele hea võimalus, sest võimaldab doonoril tulla verd andma talle sobival ajal. "Vereloovutusele on oodatud siiski ka need doonorid, kel ei ole aeg ette broneeritud, kuid sel juhul on eelisjärjekorras broneeringuga doonorid," selgitas Lellep.