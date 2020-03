Soomes bussirooli keerav virulane: "Nalja saab tegelikult igal sammul"

Tema sõnul on liiklus eriolukorras muutunud ülimalt rahulikuks. "Hommikuti sõites ei saa üldse aru, mis toimub ja tekib selline tunne, et on pühapäeva hommik: üks auto sõidab ees ja kaks tükki tulevad vastu. Ülejäänud on tühi maa. Muidu käis samal ajal ikka korralik sagimine ning sai ikka korralikult kiruda ja ennast seaks vihastada," rääkis Kübarsepp.

Vaatamata tõsisele olukorrale on Kübarsepa sõnul pikitud päevadesse samuti paras annus huumorit. Näiteks siis, kui on aeg tuua koolist ära lapsele ette nähtud koolitoidu ports. "Nalja saab tegelikult igal sammul," lausus ta. "Mulle saadeti kirjakene, et kui vanem käib praeguses situatsioonis tööl, siis on tema lapsele ette nähtud koolitoit. Esimesel päeval toiduportsule järele minnes mõtlesin, et peaks vist kilekoti kaasa võtma, sest mine tea, mida seal antakse. Jõudsin kooli juurde ja skafandris tädi avas ukse. Ütlesin nime, aga ta ei kuulnud läbi selle skafandri suurt midagi. Saades lõpuks aru avas ta ühe kasti, võttis sealt kõige väiksema salatikarbi, mille sees oli midagi ja ütles lihtsalt, et see on kõik. Tänasin ja lahkusin karbikesega, milles oli lõhe-kartulivorm. Koju naastes oli mul laps vastas, endal nägu säramas nagu päike. Ütlesin, et nüüd on nii palju süüa, et sellest jagub talle kaheks päevaks või koguni tervele perele. Kui karbi selja tagant välja võtsin, oli laps naerukrampides."