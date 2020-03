Tanel Padari lugu troonib "Reporteri" muusikaedetabeli tipus

"Sinu aeg" sündis koostöös mitmete muusikutega, kellega katsetati erinevaid vorme. Tanel Padar lisas, et talle meeldib flirtida erinevate stiilidega ning lõppversioon on paljuski mõjutatud laulu tekstist, mille autoriks on üle pika aja taas Aapo Ilves. Sama duo on kirjutanud koos hulganisti tuntud hitte.