Pildid: prügistaja vedas oma sodi Risu tee äärde

Pühapäeval avastati korralik prügikoorem Rakvere vallas Kullaaru ja Tobia vahele jääva Risu tee äärsest metsast.

Rakvere valla heakorraspetsialist Maia Simkin ütles, et tegu on kahtlemata kahetsusväärse, kuid viimasel ajal õnneks harvanähtava juhtumiga. "Ütleksin, et katastroofiliselt pole prügistajate hulk kasvanud. Neid üksikuid lolle ikka leidub, kes arvavad, et kõige parem on panna prügi maha metsa alla," rääkis ta. "Meie vallas ma küll ei saa aru, et praegust olukorda oleks kuidagi ära kasutatud."

Simkin lisas, et ehkki Lääne-Viru jäätmekeskusesse Piiral saab kodusest majapidamisest prügi ära viia üsna sümboolse rahasumma eest, eksisteerib endiselt sort inimesi, kellele pakub rahuldust prügikoorma salaja mahapoetamine. "Ma ei suuda uskuda, et neid jõmme on palju. Pigem võib tegu olla ühtede ja samade tüüpidega," rääkis ta. "Meil on näiteks konkreetselt üks inimene, kes toob kogu aeg koti olmeprügiga Tõrma telemasti juurde bussipeatusesse. Ta teeb seda väga kavalalt ja sorteerib nii usinasti, et prügi hulgas ei ole mitte ühtegi jälge ega nime. Nii, et tegu on äärmiselt "tubli" inimesega, kelle tabamiseks oleme mõelnud panna üles ühe "kakukaamera.""