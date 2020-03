See nädal on kaubanduses e-nädal

Kuigi e-ostlemine on viimastel nädalatel mitmetes kategooriates märkimisväärselt kasvanud, pole Eesti e-kaubanduse Liidu tegevjuhi Tõnu Vääti sõnul olukord läbinisti positiivne. "E-kaubandus moodustab enamus kaupmeeste käibest siiski vaid ligikaudu 10%, enamus käibes on pärit füüsilisest kauplustest. Nüüd, kui kaubanduskeskused ja enamus poodidest on suletud, tähendab see ettevõtjatele suurt käibekadu, mis omakorda avaldab märkimisväärset mõju töötajatele ja ettevõtte tulevikuväljavaadetele. Üks võimalusi edasi tegutsemiseks on keskenduda e-kaubandusele, et saabuvat lööki vähegi pehmendada," selgitab Väät.