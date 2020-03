Arkna Karjamõis ja Vihula Manor Hospitality koondavad töötajaid

Registreeritud töötute arv ületas eelmisel nädalal Eestis 40 000 piiri, neist Lääne-Virumaal on 1756, registreeritud töötuse määr on riigis 6,2%, Lääne-Virumaal 7,1%. Töötute arv on nädalaga kasvanud Eestis 4%, maakonnas 4,4 protsenti.