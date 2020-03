Rakvere haigla kuulis kõrgelt kiidusõnu

Rakvere haigla juhataja Ain Suurkaev rääkis, et mitu tundi kestnud kohtumisel vaadati, mida ja kuidas haiglas tehakse, milline on seal valmidus koroonaga võidelda.

"Neid üllatas reedene Skype'i-koosolek, kus arutasime omavalitsuse ja hooldekodude esindajatega vanurite hoidmist ning turva- ja nakkusmeetmete kasutamisest. Kiitsid, et see on tark kogukonna toetamise samm," ütles Suurkaev.