Rakvere linnavalitsus hoiatab eakaid kelmide eest

Rakvere linnavalitsus on saanud signaali, et Rakveres käidi hiljuti ühe eaka inimese ukse taga ja öeldi, et tuldi talle kriisitoetust tooma. Linnavalitsus kinnitab, et omavalitsus ei jaga eakatele kriisitoetust ega tasuta kriisipakke.

FOTO: Ain Protsin