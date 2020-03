Neljapäeval algavad iganädalased live-koolitunnid õppimisest ja õpetamisest

Tund kantakse üle Inspira kanalis, mis on leitav Telia TV-s, www.teliatv.ee ja Telia TV äpist ning haridus- ja teadusministeeriumi YouTube'i kanalis. Live-koolitund toimub kontaktivabalt Kultuurikatla stuudiost koostöös ettevõtetega Miltton New Nordics, Eventech, Royal Experience, Minu Rada ja Valge Klaar.

Grete Arro ja Kriste Talving juhivad tähelepanu, et õppimist vaadatakse sageli justkui millegi "ära" tegemise, mitte samm-sammult oma arusaamade, teadmiste, mõistmise ja oskuste süvendamise ning lihvimisena, mida see võiks olla. "Õppimise mõte ei ole näida tark ja tubli nõutud ülesannete ära tegemisel, vaid otsida iga päev võimalusi, mis kasvatavad intelligentsust. Õppimise viisidele on vaja pöörata teadlikku ja järjepidevat tähelepanu selleks, et õppimine oleks sisuline ja õpitu salvestuks pikaajaliselt. Nii nagu kõike muud, on ka õppimist vaja õppida ja õpetada," märgivad Talving ja Arro.