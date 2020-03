Jaak Janno: “Saame ka teistmoodi prahist lahti”

Päästjatele langes topeltkoormus. Lisaks riigis välja kuulutatud tuleohtliku ajaga seotud tegevustele peavad pritsimehed osutama avaliku korra tagamisel abi politseile.

Alates reedest on riigis välja kuulutatud tuleohtlik aeg. Mida see tähendab Lääne-Virumaa päästjatele?

Oleme samamoodi valves ja loodame inimeste mõistvale suhtumisele. Et kui lõket tehakse, siis ikkagi mõistusega. Et kõik tuleohutusnõuded oleks täidetud. Tiheasustusalal tuleb kindlasti tähelepanu pöörata sellele, kas kohalik omavalitsus on üldse lubanud lõket teha. Pigem soovitame igasugusest tule tegemisest loobuda.

Ida-Virumaal on olnud juba palju kulupõlenguid, meie maakonnas vähem, kuidas seda seletada?

Raske öelda. Võibolla on inforuum erinev. Kindlasti võib üks põhjustest olla, et rahvastikutihedus on teine. Ida-Virumaal on kordades rohkem inimesi kui Lääne-Virumaal. Rohkem ei oska nagu põhjuseid tuua. See on ajast aega nii, et kui vaatame üleriigilistki statistikat, siis seal, kus on rohkem inimesi, juhtub rohkem.

Üheks põhjuseks on välja pakutud, et inimesed on rohkem kodudes, kuid tahavad end looduses tuulutada. Lapsed koolis käima ei pea, nemadki soovivad kuskil olla, kaubanduskeskused ja teised nende jaoks populaarsed kohad on kinni. Ja hiljuti lapsed süütasidki Rakveres puu põlema.

Jah, eks me nüüd näeme, et puhtalt kulu süütamisi on ka olnud. Aga kui vaatan Lääne-Virumaa statistikat, siis enamjaolt on kulupõlengud saanud alguse lõkkest. On olnud ilus ilm, inimesed on oma prahti põletanud ja see on käest ära läinud.

Inimesed ei ole lihtsalt järginud neid reegleid, mis on päästeameti kodulehel ja saadaval mõne nupuvajutusega.

Absoluutselt. Ja need reeglid on paisatud ka igale poole meediasse. Kui inimene vähegi tahab, siis leiab ta need kindlasti üles.

Seoses eriolukorraga on seljad kokku pannud politsei, omavalitsused, keskkonnainspektsioon ja päästjad. Näiteks keskkonnainspektsioon kontrollib hajaasustusega aladel seda 2+2-nõude täitmist. Mida päästjad teevad?

Harrastame samasugust taktikat, nagu meil on olnud eelmistel aastatel. Alustasime samamoodi patrullimisega. Päästemeeskonnad käivad meie jaoks kuumades kohtades patrullimas ja inimesi korrale kutsumas, kui rikkumist näevad. Samamoodi käivad meie tuleohutusinspektorid patrullimas. Vaatame neid lõkke tegemise kohti, samas oleme politseile appi tulnud, ning kui näeme rahvast kogunemas, siis juhime inimeste tähelepanu sellele, et on kehtestatud eriolukord ja palju inimesi ei tohi koos olla.

Politseinikele on teiste inimestega suhtlemiseks välja jagatud isikukaitsevahendid: mask, isegi kaitseprillid, kummikinnastest rääkimata. Kas ka päästjatel on need olemas?

Meil on varustus olemas. Oleme oma töötajatele andnud juhised, et järgime kahe meetri reeglit ja me ei lähe inimestele liiga lähedale.

"Meie eesmärk on lihtsalt meelde tuletada ja eeldame, et inimesed saavad jutust aru." Jaak Janno, Ida päästekeskuse Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhataja