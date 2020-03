Patrullid kantseldavad kogunejaid

Rakvere valla majandusspetsialist Janek Seidelberg pidi eile tööriistakohvri kaasa võtma ja Lepnale minema. “Meie valla inimesed on üldiselt mõistlikud, kuid on mõned “toredad” kohad, kus hoiatussilte ja piirdelinte ei peeta millekski,” rääkis ta. “Üks selline koht on Lepna. Ainuke moodus siin kogunemised lõpetada on vist mängu- ja jõuväljak buldooseriga sirgeks lükata. Ma esialgu piirdun siiski kahe kiige mahamonteerimisega ja vean jõuväljaku ümber uued piirdelindid.”

Pea kõigis linnades-asulates on alustanud tegevust ühiskondlikud patrullid, kes jälgivad kogunemiskeelust kinnipidamist. Kõik nad kinnitavad, et inimesed on üldjuhul mõistlikud ja peavad vabariigi valitsuse korraldusest kinni. Aga on ka rikkumisi: põhiliselt tuli nädalavahetusel tegeleda nooremate inimeste seltskondadega ning paraku oli tegu peamiselt vene keelt kõnelevate noortega, kes uutest reeglitest ei teadnud või siis ei pidanud neid millekski.

Rakveres käisid nädalavahetusel patrullimas linnapea Triin Varek ja Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni juht Ailar Holzmann. “Tegime laupäeval paari tunni jooksul linna peal päris suure tiiru,” ütles Varek. “Üldiselt oli linn vaikne, aga siiski pidime viiel korral sekkuma ja kogunemise laiali saatma.”

“Oli kaks seltskonda täiskasvanuid, kel jätkus vist eelmisel päeval alanud pidu. Kolmel korral sattusime peale noorte kogunemisele,” lisas linnapea. “Rakvere üks murekohti on turg, kus noored armastavad pärast kauplemise lõppu koguneda. Noored, kellega seal rääkisime, olid viisakad ja rahulikud ning läksid pärast selgituse ärakuulamist laiali, aga me muidugi ei tea, kui kauaks. Paraku ei saada ikka veel valitseva ohu suurusest aru, needsamad nooredki jagasid nelja peale ühte sigaretti – millisest viiruse leviku piiramisest me siis räägime?”

Üks jätkupidu pidanud täiskasvanute seltskondadest oli Vareki sõnul ka parajalt kuraasikas. “Kippusid meiega vaidlema ja üritasid selgeks teha, et neil ongi kaks meetrit vahet, käivad hanereas mööda linna ringi,” ütles Triin Varek.

Ühiskondlikud patrullid saavad vaid rääkida ja selgitada, mingeid sanktsioone pole neil õigust rakendada. Kui sõnad ei aita, siis on võimalus kutsuda politsei, aga ...

“Oli politsei abi vaja. Kõigepealt 112 üldse ei vastanud, ja kui lõpuks vastas, tunnistas korrapidaja ausalt: pole patrulli, keda saata,” rääkis üks anonüümsust palunud patrullija meie maakonnas.