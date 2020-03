Konni sel kevadel talgute korras ei aidata

Samas nentis Kübarsepp, et kui varasematel talgutel käinute seas on huvilisi, kes soovivad üksinda või kahekesi konni aitama minna, võib seda ka eriolukorras teha. "Avalikult me kahepaiksete päästmist ei korralda ning uusi huvilisi endaga liituma ei kutsu," kinnitas ta. "Küll oleme tänulikud, kui omaette käies ja konni aidates meile tulemustest teada antakse. Loodusvaatlejad koguvad andmeid ka praegusel ajal. Kahju, kui see info kaotsi läheks."

Siin-seal on esimesi kahepaikseid märgatud ning neid on juba ka autorataste alla jäänud, kuid nagu Kübarsepp ütles, ei ole konnad veel rändele läinud. Kuigi päeviti on õhutemperatuur ületanud kümne kraadi piiri, on ööd ikka külmad ja ka viimased päevad on möödunud üsna kõhedalt.