Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

Konkursi eesmärk on tunnustada ja tutvustada üldsusele Lääne-Viru maakonna haridustöötajate tegevust, selgitada tehtud töö tulemuste põhjal välja maakonna haridustöötajaid, kelle viimase kolme aasta töö on olnud teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes, pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.

VIROL-i tegevdirektori Sven Hõbemäe sõnul on maakondlik konkurss seotud üleriiglise konkursiga. Laureaadid valitakse 13 üleriigilises ja kolmes maakondlikus kategoorias. Hõbemägi ütles, et maakondlikult ja üleriigliselt on üks kattuv kategooria, milleks on elutöö kategooria.

Kuna üleriigilise elutööpreemia tunnustuse eesmärk on tunnustada riiklikult silmapaistnud haridustöötajaid, siis VIROL-i soov on tunnustada meie maakonna tasandil pikaajaliselt maakonna haridusse panustanud inimesi ning seega saab sellesse kategooriasse kandidaate esitada nii üleriigiliselt kui ka maakondlikult.

Maakondlikud täiendavad kategooriad on

Lääne-Virumaa noor õpetaja

Õpetaja, klassijuhataja, kes on koolis töötanud vähem kui kolm aastat ja kelle vanus on alla 30-aasta ning kes panustab õpilase loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse, arvestab õpetamisel õpilase individuaalsusega, on saavutanud positiivseid tulemusi õppija arendamisel, tegeleb pidevalt enesetäiendamisega, toetab oma tegevuse ja eeskujuga õigete väärtushinnangute kujunemist õpilastel, on pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.

Lääne-Virumaa hariduspere

Perekond (õed, vennad, lapsed, vanemad), kus kaks või enam liiget on töötanud pikka aega Lääne-Virumaa haridusasutustes erinevatel pedagoogilistel ametikohtadel ning kus pere kaks või enam liiget on maakonnas panustanud märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse, on tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppeasutus(t)e arengul, on teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas.

Elutöö auhind

Haridustöötaja, kes on rohkem kui veerandsada aastat töötanud haridussüsteemis ja sellest suurema osa Lääne-Virumaal ning kes on panustanud maakonnas märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas, tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppija arengule, olnud oma tegevusega ja eeskujuga kolleegide ja õpilaste innustajaks ning toetajaks.