Regionaalne kriisikomisjon suunab tähelepanu hooldekodudele

Juba kriisi alguses oli selge, et probleemsed kohad on isikukaitsevahenditega varustatuse ja vanemate inimestega seonduv. Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla on varem Virumaa Teatajale öelnud, et hooldekodudes võib viiruse levikuga tekkida probleeme personaliga, sest seda on vähe.