Politsei pidas kinni juhiloata joobes sohvri

Rakvere politseijaoskonna patrullitalituse juht Tauno Lempu ütles, et lisaks juhtimisõiguseta ja alkoholi tarvitanud juhile peeti Lääne-Virumaal nädalavahetusel kinni veel neli sohvrit, kes olid joobes. "On äärmiselt kahetsusväärne, et endiselt liigub meie teedel mitmeid juhte, kes enda hoolimatu käitumisega panevad ohtu nii enese kui ka kaasliiklejate elu ja tervise," sõnas Lempu. "Siinkohal on paslik meelde tuletada, et oleme küll rohkem patrulli suunanud tänavatele jälgima ringi liikuvaid inimesi, kuid endiselt jätkame ka kõigi oma tavapäraste ülesannetega, muuhulgas ka liiklusjärelevalvega."