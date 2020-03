Oleg Gross sulges ajutiselt Võrus toidupoe

Suurettevõtja rääkis, et kuigi ühtegi ametlikku teadet pole temani haigestunute kohta tulnud, otsustas ta poe ajutiselt sulgeda. "Tegin sellise otsuse isiklikult. Kuna oli [kaupluse töötajate seas] palju haigestunuid, panime riskide vähendamiseks poe kinni. Ühtegi korraldust poe kinni panemiseks ei olnud," ütles Oleg Gross.

Kontserni omanik sõnas, et tema töötajad on kindlasti praeguses olukorras eesliinil ja nende inimeste töökoormus ilmselt aja jooksul kasvab veelgi. "Mis edasi hakkab juhtuma? Kui on haigestumisi palju, kasvab nende töökoormus, kes tööle jäävad," kõneles Gross.