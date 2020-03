Haljalas tegutsev padjatehas peatas praeguseks tootmise

Ettevõtte umbes sajale töötajale on teada antud, et aprillis töötab tehas vähendatud mahus. “Paljud inimesed on kodus,” kinnitas Trendsetter Europe’i personalijuht Jana Nurmela.

“Võtame kuu korraga, aga tänase päeva seisuga pole plaanis tehast sulgeda ega kedagi koondada. Tehas tegutseb, kuid me ei tööta täismahus.”

Sama kinnitati töötukassast. “Kriis on raskusi valmistanud ja tellimused tühistati ning hetkel pole neil tõesti tööd anda, aga loodetavasti on see ajutine. Nende plaan on esialgu küsida töötukassast töötasu hüvitamist ja koondamist ei ole plaanis,” rääkis töötukassa kõneisik Lauri Kool.

Trendsetter Europe OÜ tegevjuht Gavin Perkins selgitas, et seisaku põhjuseks on nii koroonaviiruse levik kui ka Brexit – padjatehase turg asub pea täielikult Suurbritannias.

“Praegune pandeemia paneb proovile iga ettevõtte, kaasa arvatud meie oma,” märkis Perkins e-kirjas.

“Hetkeolukorras oleme vastu võtnud otsuse peatada kõik ebaolulised toimingud ja valmistuda olukorrast taastu­miseks. Olime just hakanud taastuma Brexiti tingitud valuutade negatiivsetest mõjudest, mis on meie tootmisele andnud tugevaid tagasilööke. Oleme ­valitsusele tänulikud võtete eest, mida on kasutusele võetud, et tagada selle ebakindla perioodi järgset toimimist. Jääme ootama olukorra normaliseerumist, kus tootmine taas kõne alla ­tulla võib, ja pühendume hetkel sellele, et kogukonna tugevus säiliks ka pandeemia lõppedes.”

"Tehas tegutseb, kuid me ei tööta täismahus." Jana Nurmela, Trendsetter Europe OÜ personalijuht

“Paljud inimesed on juba üle nädala kodus ootel,” kõneles üks anonüümsust palunud tehase töötaja. “Praegu räägitakse, et paus vältab aprilli lõpuni. Juhtkond on vihjanud ka võimalikule palgakärpele.”

Töötaja hinnangul on seisaku põhjus tellimuste puudumises. “Varem pole meil probleeme olnud, tööd on jagunud,” mainis ta. “Oli küll ajutisi tarneraskusi – tundub, et seoses Brexitiga –, aga seisma tehas ei jäänud.”

Trendsetter Europe OÜ, endise nimega ​Baltic Fibres OÜ, Haljala tehas avati 2000. aasta aprillis ja tegemist on juhtiva vooditarvete tootjaga Eestis. Trendsetter Europe OÜ on rahvusvahelise kontserni Trendsetter Home Furnishings Ltd täisomanduses.

Infoportaali teatmik.ee andmetel oli ettevõtte maksustatav käive eelmisel aastal ligemale 14 miljonit eurot, aasta lõpus töötas seal 105 inimest. Sama allika alusel on töötajate keskmine brutopalk üle 1200 euro.