Meelis Mälgand: hea on end stuudiosse lukustada

Kuigi muusika tegemine pole Meelis Mälgandi palgatöö, kuulub see tema harrastuste hulgas vaieldamatult esikohale. Klahvpillidel ennast mugavalt tundva Rakverest pärit mehe ja menuansambel Laine kunagise liikme Reet Kromeli koostöös nägi hiljuti ilmavalgust laul “Maailm samme täis”.

Kuidas teie ja Reet Kromeli muusikaline tee ristusid?

Olen elanud Inglismaal juba peaaegu kakskümmend aastat, kuid Reeda siinolekust sain teada alles mõne aasta eest. Seda hoolimata asjaolust, et temagi on elanud siin juba umbes sama kaua kui mina. Ega ma teda isiklikult enne ei tundnud, kuid Inglismaal on eestlasi nii vähe, et ühise ala inimesed leiavad üksteist varem või hiljem. Side oli ka muidugi vend Ülo kaudu, kellega Reet on varem koostööd teinud.

Saime kokku ühel siinsel eestlaste üritusel. Kohe küll koostööks ei läinud, kuid pärast hilisemaid kohtumisi arvasime, et võiks proovida, ning esimese loo valmimise järel tõdesime mõlemad, et klapp on hea. Nüüdseks oleme valmis saanud käputäie lugusid ja neid tuleb üha juurde.

Lauljast pole kaua kuulda olnud. Mis ajendas teda taas loominguga tegelema?

Ma ei ole seda küsimust Reedalt otse küsinud, kuid ei tea ühtegi muusikut, eriti head ja edukat muusikut, kes oleks selle ameti päriselt maha pannud. Isegi Phil Collins tuli lavale tagasi jalutuskepi najal, hoolimata sellest, et oli enne mäed ja jõed kokku lubanud ehk öelnud, et läheb pensionile.

Kuidas teie koostöö Reet Kromeliga sujub?

Koostöö on super. Reeda poolt on tema fantastiline hääl ja klaverimäng, mina püüan siis lugusid sünteetiliselt kohandada ja anda värve. Samuti olen võtnud enda kanda heli töötlemise: nii miksimise kui ka masterdamise. Peatselt jõuavad lood ka ükshaaval eri meediumite kaudu kuulajateni. Hetkel loobib kaikaid kodarasse see sindrinahk koroonaviirus.

Kas hiljuti avaldatud loole võib oodata lisa?

Tulemas on veel lugusid, sealhulgas valmib peagi uues kuues kunagi Reeda kuulsaks lauldud lugu, mille pealkirja jätaksin praegu saladuseks.

Äsja internetiavarustesse jõudnud lugu valmis Mälgand Brother’s Records stuudios ehk sisuliselt teie koduseinte vahel Londonis. Palun kirjeldage sealseid töötingimusi.

Värske laul värskes stuudios. Kolisin paar aastat tagasi linnaäärsesse väiksesse külla, kus mul on maja taga küllaltki suur aed. Ma eriti hea aiapidaja ei ole ja see aed muutus kiiresti tühermaaks. Vend Madisega tuli ühel hetkel mõte, et kasutaks seda tühermaad paremini ära ja ehitaks sinna peale hoopis stuudio. Mõeldud – tehtud. Läks ehitamiseks ja kahe peale saime poole aasta pärast maja valmis ning tehnika sisse. Ehitamisest võib omaette korraliku naljaraamatu kirjutada.