Supiköögis pannakse potid vajadusel hetkega tulele

Aqva juht ja Rakvere linnavolikogu liige Roman Kusma soovitas linnajuhtidel praeguse koroonaviiruse kriisi ajal mõelda supiköögi avamisele.

“Täna peaks linn valmistuma laiemaks supiköögiteenuse pakkumiseks, see aeg võib paari kuu pärast kohal olla, kus ma tahaksin ka ise võibolla suppi saada,” lausus Kusma.

Ütluses on tõetera sees ja tõsi on, et Aqva töötajatest on praegu tööta 150. Rakveres annab inimestele tööd mitu suurettevõtet. Kui need peaksid kriisi tõttu teadmata ajaks kinni minema või räsib inimesi koondamine, võib linn ühel hetkel silmitsi seista sotsiaalse hädaolukorraga.

“See, et supikööki pole, on vale,” ütles Rakvere supiköögi perenaine Katrin Vändrik. Aastaid linna abi vajajatele suppi keetnud Vändrik sõnas, et ta on kohe valmis pakkuma leemekest, päevapealt.

Võimalused on tal selleks head: supiköök asub Rakveres eraldatud paigas, inimesed omavahel kokku ei puutuks. Vändrik ütles, kui teatud kellaaegadel inimeseti suppi pakkuda, on abivajajad hoitud ka viiruse eest.

Katrin Vändriku sõnul oleks tal võimalik pakkuda suppi umbes 50 inimesele. “Ruum võib väike olla, aga poti võimsust mul jagub,” märkis supiköögi eestvedaja. Vändriku kasuks räägib ka supi soodne hind – 1.95 pooleliitrise portsjoni eest.

Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket rääkis, et alates sellest aastast ei osutata Rakveres supiköögiteenust, sest kliente ei olnud. “Seal käis alla kümne inimese nädalas,” sõnas Suun-Deket. Tegemist oli väikest pensioni saavate inimestega.

“Supiköögi eesmärk oli see, et sooja sööki saaks need, kel polnud kohta, kus seda valmistada või soojendada,” ütles sotsiaalosakonna juhataja

Supiköögi perenaine Katrin Vändrik märkis, et supiköögist said kõhutäidet nii üksikud inimesed kohapeal kui ka pered, kellele söök viidi koju.

Igatahes otsustas linnavalitsus abivajajad suunata toidupanka, kust inimesed saavad söögikraami, millest ise süüa teha. Praeguse olukorra kohta nentis sotsiaalosakonna juhataja, et inimesi abistatakse ikkagi juhtumipõhiselt.