Kaks vallaelanikku saavad viljakoorma

Rahvaesindajad otsustasid üksmeelselt, et premeeritakse endist viisi kahte vallaelanikku: üks preemia loositakse sarnaselt varasemaga aasta jooksul omavalitsusse sisse registreeritud ja teine juba omavalitsuses elavate inimeste vahel. Tuhandeeurose rahalise tänupreemia asemel öeldakse nüüd aitäh hoopis koormatäie leivaviljaga.

Ka tänupreemia viljast jahu jahvataja ja leiva vabatahtlik küpsetaja on leitud: mõlemad tööd nõustus enda kanda võtma Kaarli talu perenaine Kadri Kopso. “Olin asjaga päri, sest mul töötab leivaahi niikuinii kogu aeg täistuuridel. Just äsja võtsin ahjust 25 perfektset musta leiba,” rääkis Kopso ja lisas, et tal käed uue leivateo ootel juba sügelevad.