Teatriauhindade sära puudutas Rakveret riivamisi

Teatri kunstiline juht Peeter Raudsepp ütles, et kolm nomineeritud osatäitmist on suurepärased mitmel põhjusel. “Eduard Salmistu Jeppe rollis oli otsustavaks kvaliteediks see, et üksikinimese mure – tahaks hirmsasti viina juua! – muutus kosmiliste mõõtmetega inimlikuks draamaks, lisaks veel ühiskondlik üldistus EU “aristokraatide” ja Eesti “matside” teemal. Ja see lapselik mängulust! Kõigis meis elab üks janune, aga elujaatav Jeppe,” rääkis ta.