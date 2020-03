Kaunid kujundused kolisid kinost kohvikusse

Et Rakvere Teatrikino on suletud, tõstis teatri peakunstnik Eveli Varik Virumaa Teataja disaineri Toomas Erapardi näituse “Virumaa Teataja parimad kujundused 2019” ümber Rakvere teatri suure maja kohvikusse. “Kes siia satub, see saab uudistada kujundusi ja lugeda artikleid,” ütles Varik ja väljendas rahulolu, et suurepärane disaininäitus jõuab kriisist hoolimata siiski vaatajateni.