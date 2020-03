Muusikud interpreteerivad “Elu pärast aega”

Muusikasalvestiste varamu on küll põhjatu, aga inimene igatseb ikka elava muusika järele, sestap korraldab Rakvere kultuurikeskus koostöös Teno Kongi ja kohalike Virumaa muusikutega aprillikuus viis veebikontserti.

“Tahame kontsertidega praegusel keerulisel ajal hoida üleval vaimu ja positiivsust,” ütles Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte. Kontserdid toimuvad aprillikuu igal kolmapäeval kell 20 Rakvere kultuurikeskuse Facebooki lehel.

Sarja “Elu pärast aega ...” esimene kontsert kõlab 1. aprillil ja sellel astub üles Moonaküla Muusikaakadeemia duo Tõnu Timm ja Peep Pihlak. Oodata on Andrus Albrechti, Ingely Laiv-Järvi ja Marius Järvi, Teno Kongi ja Allan Kaljaste ning Kadri Voorandi esinemisi. “Kuna aeg on keeruline, võib esinejate seas tekkida muutusi,” märkis Alte.

Muusik ja sarja eestvedaja Teno Kongi ütles, et tal on hea meel, et raskest ajast hoolimata saadi esinejad kergesti kokku. “Usun, et tuleb väga ilus kontserdisari,” sõnas ta. Kongi rääkis, et igale kontserdile antakse väike alapealkiri, suunamaks muusikuid keskenduma eri teemadele lugude vahel ning rääkima oma elust muusikas ja muusikuna.

“Kuna veebikontsert loob kuulajaga meeletult suure distantsi, tunnen, et jää sulatamiseks vajame ülekandes hästi sooja ja vahetut kontakti publikuga. Muusikud pole harjunud veebis otseülekandes esinema, selleks annan suuna, millest rääkida, neile alapealkirjaga ette. Nii hoiame oma uudses formaadis pehmet ning südamlikku joont,” selgitas ta.

Moonaküla muusikaakadeemik Peep Pihlak, kes duos Tõnu Timmiga avab kontserdisarja, ütles, et kui neile kontserdi pealkiri “Muusikast ja sõprusest” ette anti, tundus see esmapilgul raske. “Mis seal salata, eks me ole põhjamaised eesti mehed ja sellised sentimentaalsed teemad meie jutupunktides liiga sageli ei esine,” tõdes ta. “Ise poleks kontserdile niisugust pealkirja pannud. Võibolla argusest või häbelikkusest.”

Muusik rääkis, et kui Teno Kongi mõtestas lahti sarja kontseptsiooni, sai pilt selgeks ja pandi kava kokku.

“Meil käib tihe veebiülene ettevalmistus. Oleme heas hoos ja meeldivas elevuses,” sõnas Peep Pihlak mõni päev enne veebikontserti. Kuidas ja miks just selline kava sündis, räägivad Peep Pihlak ja Tõnu Timm lahti kontserdil, mille avalugu on – vähemalt esialgse plaani kohaselt – “Üks, kes on ühtlasi kõik”.

Ehkki Peep Pihlak on veebis teinud vlogisid ja videoklippe ning praegu annab muusikaõpet veebi vahendusel, on “Muusikast ja sõprusest” tema esimene live-veebikontsert. “Kui varem oleme teinud muusikutega, kes ei ela Rakveres, projekte, oleme saatnud oma ideid ja lugusid. Aga see kontsert tuleb nüüd otse. Päris aus värk,” ütles muusik.

Peep Pihlaku ja Tõnu Timmi sõprusel ja koosmusitseerimisel on pikk ajalugu, mis ulatub päevadesse, mil mehed õppisid 1980. aastate teisel poolel Tallinna pedagoogilises instituudis orkestrijuhtimist. “Olime kursusevennad ja jagasime ka korterit, mis asus Kalamajas aadressil Graniidi 17. Teeme Tõnu Timmiga praegu selle nimega ansamblit ja meil on kohe välja tulemas esimene CD,” nimetas Pihlak.

Hea meelega oleksid muusikud veebikontserdile kaasanud ka teised ansambli Graniidi 17 liikmed, aga kuna praeguses eriolukorras tohib koos viibida korraga vaid kaks inimest, astutakse publiku ette duona Moonaküla Muusikaakadeemia nime all, küll aga kõlab mitu lugu vastselt plaadilt.