Rakvere promenaad ootab uusi infotahvleid

Rakvere linnavalitsus otsustas kuulutada välja riigihanke kahe digitaalse infotahvli paigaldamiseks jalakäijate promenaadile bussijaama taha. Rakvere abilinnapea Rainer Miltop rääkis, et praegused infotulbad on ajale jalgu jäänud ja linnavalitsuse soov on vahetada need välja moodsate kahepoolsete digitaalsete infoedastajate vastu.