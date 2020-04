Staažikas hooldekoduomanik leidis võimaluse viiruse tõkestamiseks

Puldre selgitas, et ainus võimalus, kuidas viirus hooldekodusse pääseb, on töötajate vahendusel. Et koroonaviiruse peiteaeg on kuni kaks nädalat, mingid meetmed peale karantiini ei aita. "Leidsin, et see on ainus lahendus," ütles ta ja lisas, et Loksa hooldekodu on Eestis ilmselt ainus, kus kasutatakse tööandja ja töötajate vahel sõlmitud kokkulepet olla kaks nädalat järjest karantiinis. Puldre sõnul on ühes vahetuses seitse töötajat ja nad on kaks nädalat järjest ainult hooldekodus. Seal on neile tagatud elamisvõimalused.