Kahest Viru-Nigula valla muusikakoolist saab üks

Viru-Nigula valla haridusjuht Merike Trumm rääkis, et muusikalist haridus antakse nii Kundas kui ka Aseris edasi. “Koolid viiakse ühise juhtimise alla. See on sisuliselt toimunud, Kunda muusikakooli direktor Pärt Tarvas on juhatanud kahte kooli juba tükk aega,” lausus Trumm.