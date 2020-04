Aprillinali külvas leivategija tööga üle

“Praeguseks on e-poest nii palju tellimusi, et ma pole aastaid nii palju tööd teinud,” lausus Kopso. “Hea nali igatahes. Silmad märjad siiani.” Naine lisas, et pingutagu ta kui palju tahes, seab leivahulgale piirid ahi. “Ise jaksaks rohkem, aga ahju ei mahu üle 25 leiva. Päeva jooksul kolm ahjutäit olen teinud, neljaga saaks ehk ka hädapärast hakkama,” lausus Kadri Kopso.