Vältimatu hambaravi on kõigile inimestele endiselt tagatud

Haigekassa esmatasandi teenuste juht Külli Friedemann toonitab, et vältimatut abi võivad osutada kõik hambaravikliinikud, kes on võimelised osutama esmaabiteenust. “Selleks ei pea tingimata olema haigekassaga lepingut. Tähtis on see, et kliinik kasutab ettenähtud kaitsevahendeid ja järgib rangelt eriolukorra ohutusjuhiseid. Esmalt tasuks konsulteerida oma hambaarstiga ja uurida, kas ta osutab vältimatut abi ja kas see on tasuta. Kui hambaarst ei osuta vältimatut abi, siis tuleks abi saamiseks pöörduda haigekassa lehel toodud lähima valvekliiniku poole,” selgitas Külli Friedemann.

Ohutuse tagamiseks on vajalik eelregistreerimine.

Et pakkuda vältimatut abi üle Eesti igas maakonnas, on Eesti Haigekassa koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga kokku leppinud kindlad valvekliinikud, kes peavad andma tasuta vältimatut abi iga päev.

“Nimekirjas on haigekassa lepingupartnerid, kes peavad tagama vältimatu abi kõigile ja saavad selle eest ka valmisolekutasu. Lepingupartnerite osutatud vältimatu hambaravi eest tasub haigekassa. Patsiendilt võib teenuseosutaja küsida vaid kuni viis eurot visiiditasu,” lisas Friedemann.

Lääne-Virumaal saab vältimatut abi Rakvere hambapolikliinikus. Rakvere hambapolikliiniku hambaarst Liis Otstavel rääkis, et lisaks vältimatule abile antakse esmaabi. Haigekassa määratluse järgi on vältimatu olukord niisugune, mis võib endaga kaasa tuua püsiva tervisekahjustuse.

Otstaveli sõnul käib töö nii, et kui hädasolija helistab, püüab arst esialgu telefoni teel olukorra tõsidusest aru saada.

“Kui tegemist on meie polikliiniku patsiendiga, siis saab ta vaadata haiguslugu, kui inimene pole meie juures käinud, siis registreerime ta meie patsiendiks, et pääseda ligi tema terviseinfole,” ütles Otstavel. Ta rääkis, et vajadusel soovitab arst käsimüügiravimeid, kirjutab digiretsepti või kutsub abivajaja hambapolikliinikusse kontaktvastuvõtule.

Praegu on Rakvere hambapolikliinikus kontaktvastuvõtt kahel päeval nädalas. “Loodame, et saame kaitsevahendeid juurde, siis hakkame vastuvõtte tegema kolm korda nädalas. Kui vaja, ka neli,” lausus ta.

Otstavel nentis, et kaitsevahendites töötamine on füüsiliselt raske, praegu on nad jõudnud nädalas aidata ligi 30 inimest. Töötatakse pool päeva, kella 14-st suunatakse kõned automaatvastajale, kuhu hädasolija saab jätta oma sõnumi. Seejärel võetakse temaga ühendust. Rakvere hambapolikliinikus töötab praegu kolm arsti, kohe liitub ka neljas doktor. “Haigekassa nõue meile on, et abi peab olema kättesaadav kõikidel tööpäevadel,” ütles Otstavel.

Vältimatut hambaravi on õigus saada kõigil ravikindlustuse olemasolust hoolimata. Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst.

Vältimatut hambaravi osutatakse eriolukorras järgnevate näidustuste puhul: esmaabi vajavad laste suutervise probleemid, hammaste traumad, nähtav turse ja tugev valu näo-lõualuude piirkonnas, tugev valu alalõualiigese piirkonnas, suuavamistakistus, tugev hambavalu, mis ei leevene valuvaigisti võtmisel, tarkusehamba raskendatud suhulõikumisest tingitud äge põletik, verejooks suuõõne haavast, ägedad süljenäärmete haigused, ägedad igemehaigused, hamba eemaldamise järgne põletik, kohe sekkumist vajav lõpetamata eemaldamine.

Vältimatut hambaravi osutatakse raviasutustes, kasutades terviseameti kooskõlastatud rangeid kaitsemeetmeid.