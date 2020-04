Repliik: kontoris käia on tore

Praeguseks on kätte jõudnud see aeg, mil mõistan, et hommikul tõusta ja kontorisse minna on täitsa tore. Tervitada kolleege, ajada vahepeal ka töövälist juttu ja juua selle kõrvale tass auravat kohvi. Jagada rõõme ja muresid ning leida ühiselt lahendusi. Ja õhtul tegelikult ka kontorist lahkuda. Aga vähemalt meil on võimalus teha oma tööd kodustes tingimustes, kõigil paraku mitte. Ja see, millal tavaelu juurde naasta saame, sõltubki meist endist. Ma arvan, et enamik meist ootab seda. Mina küll.