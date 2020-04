Pole palju aega tagasi, kui seda asja vast hädapärast nime kaudu tunti, nüüd aga kerkib järjekindlalt uusi antenni maste üles.

Helifilm ei olnud aga sugugi ainus tehnikavaldkonna uuendus, mis Virumaal jõuliste sammudega levis. Samas lehenumbris on ka artikkel sellest, kuidas Mõdriku küla on vallutamas raadiovastuvõtjad.

“Kui mingi asi kord n. ö. “moodi” läheb, siis teostub tema levinemine ka haruldase kiirusega. Nii olid seda kuni viimase ajani jalgrattad. Sel nooremal, kel ta puudus, kadus ka huvi seltskonnas liikumiseks.

Praegu on aga huvi keskpunktiks külas raadio. Pole palju aega tagasi, kui seda asja vast hädapärast nime kaudu tunti, nüüd aga kerkib järjekindlalt uusi antenni maste üles, mis tõendavad, et jällegi on uus “laulumasin” juurde tekkinud. Nii on käesoleval talvel Mõdriku külla 7 aparaati üles seatud, kõik keskpärased lampaparaadid ühes valjuhääldajatega; kuuldub ka kavatsusi veel uute aparaatide sisseseadmise kohta.

Muidugi on ju see väga kiiduväärne nähtus, sest just raadio aitab küllalt igavapoolset külaelu elustada; aga kas need kaunid riistapuud ennast praeguses põllumajanduslises kitsikuses aineliselt valusalt tunda ei anna?” kirjutas Virumaa Teataja.

Artikli lõpu puhul tasub meeles pidada, et 1930. aastal elas kogu maailm kriisis. Tõsi küll, see ei olnud võrreldav praegusega, kuid ikkagi oli tegemist ilmselt seni suurima majanduskriisiga maailma ajaloos.

Lõpetuseks aga tagasi kinno. Nimelt kurdetakse tollessamas lehenumbris, et “silmale väga näotuks nähtuseks on igal õhtul kino “Illusioni” ette koguvad pudi-padi maiustusi müüvad naised oma korvide ja kastidega”. Huvitav, järjepidevust ei ole, ühes loos on kino nimi kirjutatud kahe, teises aga ühe o-ga.

Aga naised istuvat kino ees pimeda tulekust varase ööni, “kui oleks nad kuidagi kaugelt sugulased juudi nutunaistele mingi pisaratemüüri ääres kaugel lõunas”. Artikli autor juhib tähelepanu ka sellele, et müügiks pakutavatele toiduainetele langeb tänavatolmu, ja leiab, et niisugune kauplemine pole vist “seaduslikult õigustatud” ning kahtlasest kambast linna ühe käidavama tänava ääres oleks vaja lahti saada.

Rakvere esimene kino Illusioon tähistas 1930. aastal oma 20. sünnipäeva ja see tegutses Pikal tänaval, kandes hiljem nimesid Ideal, Skala ja nõukogude ajal nime Säde. Märksa uhkem ja moodsam Union avati 25. septembril 1913, nõukogude ajal kandis kino Lembitu nime ja praegu on majas boolingusaal.