Päästjate droon aitab Rakveres seiret tehes politseil ressurssi kokku hoida

Janno sõnul on nende drooni kaamera isegi nii võimekas, et piisab Rakvere kesklinna kohal olemisest ja kaamera suudab hõlmata tervet linna. Tõsi, hoonete ja rajatiste taha kaamera ei näe.

Janno sõnul alustati droonilende sel nädalal ja täna ennelõunaks oli tehtud kolm-neli reidi. Pritsimeeste Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhataja kiitis Rakvere inimesi, kes kõik peavad kinni kehtestatud nõuetest. Janno sõnul on nende kontrolllendude käigus avatatud vaid mõnel korral, kus inimesi on koos rohkem kui kaks. Selliseid juhuseid on olnud kolm-neli, kuid need võisid olla ka lähikondsed, kes võivadki koos olla, sest on ju enamus ajast nagunii ühes.